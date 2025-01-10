DeCats 价格 (DECATS)
今天 DeCats (DECATS) 的实时价格为 0.778968 USD。目前其市值为 $ 7.79K USD。DECATS 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeCats 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.42 USD
- DeCats 当天价格变化为 -1.16%
- 其循环供应量为 10.00K USD
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今天内，DeCats 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0092135641536353。
在过去30天内，DeCats 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3874461418。
在过去60天内，DeCats 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3832273290。
在过去90天内，DeCats 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0227458981659313。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0092135641536353
|-1.16%
|30天
|$ -0.3874461418
|-49.73%
|60天
|$ -0.3832273290
|-49.19%
|90天
|$ -1.0227458981659313
|-56.76%
DeCats 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.19%
-1.16%
-1.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),
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|1 DECATS 兑换 AUD
A$1.25413848
|1 DECATS 兑换 GBP
￡0.63096408
|1 DECATS 兑换 EUR
€0.75559896
|1 DECATS 兑换 USD
$0.778968
|1 DECATS 兑换 MYR
RM3.49756632
|1 DECATS 兑换 TRY
₺27.58325688
|1 DECATS 兑换 JPY
¥122.93672976
|1 DECATS 兑换 RUB
₽79.065252
|1 DECATS 兑换 INR
₹66.94450992
|1 DECATS 兑换 IDR
Rp12,563.99824104
|1 DECATS 兑换 PHP
₱45.5306796
|1 DECATS 兑换 EGP
￡E.39.3768324
|1 DECATS 兑换 BRL
R$4.70496672
|1 DECATS 兑换 CAD
C$1.12171392
|1 DECATS 兑换 BDT
৳95.01851664
|1 DECATS 兑换 NGN
₦1,205.82688464
|1 DECATS 兑换 UAH
₴33.02045352
|1 DECATS 兑换 VES
Bs41.285304
|1 DECATS 兑换 PKR
Rs217.22301648
|1 DECATS 兑换 KZT
₸409.55021568
|1 DECATS 兑换 THB
฿26.94450312
|1 DECATS 兑换 TWD
NT$25.68257496
|1 DECATS 兑换 CHF
Fr0.70886088
|1 DECATS 兑换 HKD
HK$6.06037104
|1 DECATS 兑换 MAD
.د.م7.83641808