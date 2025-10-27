Data Ownership Protocol 2（DOP2）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00552525 $ 0.00552525 $ 0.00552525 24H最低价 $ 0.00684085 $ 0.00684085 $ 0.00684085 24H最高价 24H最低价 $ 0.00552525$ 0.00552525 $ 0.00552525 24H最高价 $ 0.00684085$ 0.00684085 $ 0.00684085 历史最高 $ 0.04226095$ 0.04226095 $ 0.04226095 最低价 $ 0.00552525$ 0.00552525 $ 0.00552525 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） -14.99% 漲跌幅（7D） -41.09% 漲跌幅（7D） -41.09%

Data Ownership Protocol 2（DOP2）当前实时价格为 $0.00580659。过去 24 小时内，DOP2 的交易价格在 $ 0.00552525 至 $ 0.00684085 之间波动，市场活跃度显著。DOP2 的历史最高价为 $ 0.04226095，历史最低价为 $ 0.00552525。

从短期表现来看，DOP2 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 -14.99%，过去 7 天内累计变动为 -41.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Data Ownership Protocol 2（DOP2）市场信息

市值 $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 111.58M$ 111.58M $ 111.58M 流通量 909.72M 909.72M 909.72M 总供应量 19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372

Data Ownership Protocol 2 的当前市值为 $ 5.28M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOP2 的流通量为 909.72M，总供应量是 19215330722.34372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.58M。