DADACOIN 今日价格

DADACOIN (DADA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 DADA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DADA。

DADACOIN 目前市值在 $ 118,151 排名第 #-，流通供应量为 495.00T DADA。过去 24 小时内，DADA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DADA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.92%。过去一天，总交易量达到 --。

DADACOIN（DADA）市场信息

市值 $ 118.15K$ 118.15K $ 118.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 118.15K$ 118.15K $ 118.15K 流通量 495.00T 495.00T 495.00T 总供应量 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

DADACOIN 的当前市值为 $ 118.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DADA 的流通量为 495.00T，总供应量是 495000000000001.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.15K。