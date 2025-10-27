CULOSUI（CULO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00014312 $ 0.00014312 $ 0.00014312 24H最低价 $ 0.00015149 $ 0.00015149 $ 0.00015149 24H最高价 24H最低价 $ 0.00014312$ 0.00014312 $ 0.00014312 24H最高价 $ 0.00015149$ 0.00015149 $ 0.00015149 历史最高 $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 最低价 $ 0.00010441$ 0.00010441 $ 0.00010441 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +1.78% 漲跌幅（7D） -1.57% 漲跌幅（7D） -1.57%

CULOSUI（CULO）当前实时价格为 $0.00014681。过去 24 小时内，CULO 的交易价格在 $ 0.00014312 至 $ 0.00015149 之间波动，市场活跃度显著。CULO 的历史最高价为 $ 0.00132675，历史最低价为 $ 0.00010441。

从短期表现来看，CULO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +1.78%，过去 7 天内累计变动为 -1.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CULOSUI（CULO）市场信息

市值 $ 146.48K$ 146.48K $ 146.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 146.48K$ 146.48K $ 146.48K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CULOSUI 的当前市值为 $ 146.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CULO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 146.48K。