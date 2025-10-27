CRAWJU（CRAWJU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00112161 24H最高价 $ 0.00121347 历史最高 $ 0.00438897 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +3.00% 涨跌幅（1D） +7.74% 漲跌幅（7D） -21.74%

CRAWJU（CRAWJU）当前实时价格为 $0.00121347。过去 24 小时内，CRAWJU 的交易价格在 $ 0.00112161 至 $ 0.00121347 之间波动，市场活跃度显著。CRAWJU 的历史最高价为 $ 0.00438897，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CRAWJU 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.00%，过去 24 小时内变动为 +7.74%，过去 7 天内累计变动为 -21.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CRAWJU（CRAWJU）市场信息

市值 $ 1.21M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.21M 流通量 994.11M 总供应量 994,109,792.0

CRAWJU 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRAWJU 的流通量为 994.11M，总供应量是 994109792.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.21M。