更多关于 CRAWJU

CRAWJU 价格信息

CRAWJU 币种官网

CRAWJU 代币经济

CRAWJU 价格预测

CRAWJU 图标

CRAWJU 价格 (CRAWJU)

未上架

1 CRAWJU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00121347
$0.00121347$0.00121347
+7.70%1D
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。
USD
CRAWJU (CRAWJU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:04:12 (UTC+8)

CRAWJU（CRAWJU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00112161
$ 0.00112161$ 0.00112161
24H最低价
$ 0.00121347
$ 0.00121347$ 0.00121347
24H最高价

$ 0.00112161
$ 0.00112161$ 0.00112161

$ 0.00121347
$ 0.00121347$ 0.00121347

$ 0.00438897
$ 0.00438897$ 0.00438897

$ 0
$ 0$ 0

+3.00%

+7.74%

-21.74%

-21.74%

CRAWJU（CRAWJU）当前实时价格为 $0.00121347。过去 24 小时内，CRAWJU 的交易价格在 $ 0.00112161$ 0.00121347 之间波动，市场活跃度显著。CRAWJU 的历史最高价为 $ 0.00438897，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，CRAWJU 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.00%，过去 24 小时内变动为 +7.74%，过去 7 天内累计变动为 -21.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CRAWJU（CRAWJU）市场信息

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

994.11M
994.11M 994.11M

994,109,792.0
994,109,792.0 994,109,792.0

CRAWJU 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRAWJU 的流通量为 994.11M，总供应量是 994109792.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.21M

CRAWJU（CRAWJU）价格历史 USD

今天内，CRAWJU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CRAWJU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000668074
在过去60天内，CRAWJU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，CRAWJU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.74%
30天$ -0.0000668074-5.50%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是CRAWJU (CRAWJU)

Crawju ($CRAWJU) is a community-driven memecoin on the Cardano blockchain, inspired by the quirky adventures of a toy Crawju and the legendary Charles Hoskinson. More than just a token, Crawju embraces the fun and creativity of meme culture. Mixing humor, storytelling, and Cardano’s strong tech foundations. The Crawju mascot, a swamp-dwelling toy creature, embodies the playful spirit of the project while symbolizing the community’s resilience and imagination.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

CRAWJU (CRAWJU) 资源

官网

CRAWJU 价格预测 (USD)

CRAWJU（CRAWJU）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 CRAWJU（CRAWJU）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 CRAWJU 的长期和短期价格预测。

现在就查看 CRAWJU 价格预测

CRAWJU 兑换为当地货币

CRAWJU（CRAWJU）代币经济

了解 CRAWJU（CRAWJU）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CRAWJU 代币的完整经济学

大家还在问：关于 CRAWJU (CRAWJU) 的其他问题

CRAWJU（CRAWJU）今日价格是多少？
CRAWJU 实时价格为 0.00121347 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CRAWJU 兑 USD 的价格是多少？
当前 CRAWJU 兑 USD 的价格为 $ 0.00121347。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
CRAWJU 的市值是多少？
CRAWJU 的市值为 $ 1.21M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CRAWJU 的流通供应量是多少？
CRAWJU 的流通供应量为 994.11M USD
CRAWJU 的历史最高价（ATH）是多少？
CRAWJU 的历史最高价是 0.00438897 USD
CRAWJU 的历史最低价（ATL）是多少？
CRAWJU 的历史最低价是 0 USD
CRAWJU 的交易量是多少？
CRAWJU 的 24 小时实时交易量为 -- USD
CRAWJU 今年会涨吗？
CRAWJU 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CRAWJU 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:04:12 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

