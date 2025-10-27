Craft Engine（CRAFT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00120295 $ 0.00120295 $ 0.00120295 24H最低价 $ 0.00130197 $ 0.00130197 $ 0.00130197 24H最高价 24H最低价 $ 0.00120295$ 0.00120295 $ 0.00120295 24H最高价 $ 0.00130197$ 0.00130197 $ 0.00130197 历史最高 $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） +7.99% 漲跌幅（7D） +3.68% 漲跌幅（7D） +3.68%

Craft Engine（CRAFT）当前实时价格为 $0.00130052。过去 24 小时内，CRAFT 的交易价格在 $ 0.00120295 至 $ 0.00130197 之间波动，市场活跃度显著。CRAFT 的历史最高价为 $ 0.00321117，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CRAFT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +7.99%，过去 7 天内累计变动为 +3.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Craft Engine（CRAFT）市场信息

市值 $ 96.07K$ 96.07K $ 96.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 129.83K$ 129.83K $ 129.83K 流通量 74.00M 74.00M 74.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Craft Engine 的当前市值为 $ 96.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRAFT 的流通量为 74.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.83K。