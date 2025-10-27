Convergence（CONV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000383 $ 0.00000383 $ 0.00000383 24H最低价 $ 0.00000397 $ 0.00000397 $ 0.00000397 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 24H最高价 $ 0.00000397$ 0.00000397 $ 0.00000397 历史最高 $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 最低价 $ 0.00000334$ 0.00000334 $ 0.00000334 涨跌幅（1H） +0.22% 涨跌幅（1D） +3.28% 漲跌幅（7D） +0.68% 漲跌幅（7D） +0.68%

Convergence（CONV）当前实时价格为 $0.00000396。过去 24 小时内，CONV 的交易价格在 $ 0.00000383 至 $ 0.00000397 之间波动，市场活跃度显著。CONV 的历史最高价为 $ 0.251715，历史最低价为 $ 0.00000334。

从短期表现来看，CONV 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.22%，过去 24 小时内变动为 +3.28%，过去 7 天内累计变动为 +0.68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Convergence（CONV）市场信息

市值 $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.59K$ 39.59K $ 39.59K 流通量 3.93B 3.93B 3.93B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Convergence 的当前市值为 $ 15.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CONV 的流通量为 3.93B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.59K。