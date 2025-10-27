ColdPL（COLDPL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.42% 漲跌幅（7D） -3.37% 漲跌幅（7D） -3.37%

ColdPL（COLDPL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，COLDPL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。COLDPL 的历史最高价为 $ 0.0021093，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，COLDPL 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.42%，过去 7 天内累计变动为 -3.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ColdPL（COLDPL）市场信息

市值 $ 317.44K$ 317.44K $ 317.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 317.44K$ 317.44K $ 317.44K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,363.845136 999,999,363.845136 999,999,363.845136

ColdPL 的当前市值为 $ 317.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COLDPL 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999363.845136，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 317.44K。