CodeputerBot（CODEPUTER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000135 $ 0.0000135 $ 0.0000135 24H最低价 $ 0.00001468 $ 0.00001468 $ 0.00001468 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000135$ 0.0000135 $ 0.0000135 24H最高价 $ 0.00001468$ 0.00001468 $ 0.00001468 历史最高 $ 0.00074235$ 0.00074235 $ 0.00074235 最低价 $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 涨跌幅（1H） -0.22% 涨跌幅（1D） +8.47% 漲跌幅（7D） +8.42% 漲跌幅（7D） +8.42%

CodeputerBot（CODEPUTER）当前实时价格为 $0.00001464。过去 24 小时内，CODEPUTER 的交易价格在 $ 0.0000135 至 $ 0.00001468 之间波动，市场活跃度显著。CODEPUTER 的历史最高价为 $ 0.00074235，历史最低价为 $ 0.00001258。

从短期表现来看，CODEPUTER 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 +8.47%，过去 7 天内累计变动为 +8.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CodeputerBot（CODEPUTER）市场信息

市值 $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 总供应量 999,398,676.811799 999,398,676.811799 999,398,676.811799

CodeputerBot 的当前市值为 $ 14.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CODEPUTER 的流通量为 999.40M，总供应量是 999398676.811799，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.64K。