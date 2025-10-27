Cod3x（CDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.064481 24H最高价 $ 0.069076 历史最高 $ 0.251359 最低价 $ 0.01749092 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +5.58% 漲跌幅（7D） -1.24%

Cod3x（CDX）当前实时价格为 $0.069076。过去 24 小时内，CDX 的交易价格在 $ 0.064481 至 $ 0.069076 之间波动，市场活跃度显著。CDX 的历史最高价为 $ 0.251359，历史最低价为 $ 0.01749092。

从短期表现来看，CDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +5.58%，过去 7 天内累计变动为 -1.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cod3x（CDX）市场信息

市值 $ 3.39M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.39M 流通量 49.11M 总供应量 49,106,356.18176558

Cod3x 的当前市值为 $ 3.39M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CDX 的流通量为 49.11M，总供应量是 49106356.18176558，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.39M。