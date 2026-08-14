Cocoro 今日价格

Cocoro (COCORO) 今日实时价格为 $ 0.0012539，过去 24 小时内变化了 0.54%。当前 COCORO 兑 USD 的汇率为 $ 0.0012539 每 COCORO。

Cocoro 目前市值在 $ 999,966 排名第 #-，流通供应量为 797.49M COCORO。过去 24 小时内，COCORO 的交易价格在 $ 0.00123802（低点）和 $ 0.0012813（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.082678，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COCORO 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -7.79%。过去一天，总交易量达到 $ 354.79。

Cocoro（COCORO）市场信息

市值 $ 999.97K$ 999.97K $ 999.97K 成交量（24H） $ 354.79$ 354.79 $ 354.79 完全稀释市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 流通量 797.49M 797.49M 797.49M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cocoro 的当前市值为 $ 999.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 354.79。COCORO 的流通量为 797.49M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.25M。