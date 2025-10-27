CLANS（CLANS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） -13.66% 漲跌幅（7D） -30.79% 漲跌幅（7D） -30.79%

CLANS（CLANS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CLANS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CLANS 的历史最高价为 $ 0.00193529，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CLANS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 -13.66%，过去 7 天内累计变动为 -30.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CLANS（CLANS）市场信息

市值 $ 166.80K$ 166.80K $ 166.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 166.80K$ 166.80K $ 166.80K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,990,148.1550611 999,990,148.1550611 999,990,148.1550611

CLANS 的当前市值为 $ 166.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLANS 的流通量为 999.99M，总供应量是 999990148.1550611，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.80K。