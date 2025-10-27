CheckDot（CDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.06814 24H最高价 $ 0.070435 历史最高 $ 1.33 最低价 $ 0.00930431 涨跌幅（1H） +0.23% 涨跌幅（1D） +2.44% 漲跌幅（7D） -2.01%

CheckDot（CDT）当前实时价格为 $0.070287。过去 24 小时内，CDT 的交易价格在 $ 0.06814 至 $ 0.070435 之间波动，市场活跃度显著。CDT 的历史最高价为 $ 1.33，历史最低价为 $ 0.00930431。

从短期表现来看，CDT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.23%，过去 24 小时内变动为 +2.44%，过去 7 天内累计变动为 -2.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CheckDot（CDT）市场信息

市值 $ 519.43K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 702.82K 流通量 7.39M 总供应量 9,999,250.0

CheckDot 的当前市值为 $ 519.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CDT 的流通量为 7.39M，总供应量是 9999250.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 702.82K。