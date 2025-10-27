Chatrix（CRX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00004537 $ 0.00004537 $ 0.00004537 24H最低价 $ 0.00005171 $ 0.00005171 $ 0.00005171 24H最高价 24H最低价 $ 0.00004537$ 0.00004537 $ 0.00004537 24H最高价 $ 0.00005171$ 0.00005171 $ 0.00005171 历史最高 $ 0.00098976$ 0.00098976 $ 0.00098976 最低价 $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 涨跌幅（1H） -3.37% 涨跌幅（1D） -5.43% 漲跌幅（7D） -9.17% 漲跌幅（7D） -9.17%

Chatrix（CRX）当前实时价格为 $0.00004564。过去 24 小时内，CRX 的交易价格在 $ 0.00004537 至 $ 0.00005171 之间波动，市场活跃度显著。CRX 的历史最高价为 $ 0.00098976，历史最低价为 $ 0.00003041。

从短期表现来看，CRX 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.37%，过去 24 小时内变动为 -5.43%，过去 7 天内累计变动为 -9.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chatrix（CRX）市场信息

市值 $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.98K$ 39.98K $ 39.98K 流通量 758.68M 758.68M 758.68M 总供应量 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Chatrix 的当前市值为 $ 34.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRX 的流通量为 758.68M，总供应量是 875497038.3371427，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.98K。