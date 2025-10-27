Charged Particles（IONX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00102372 $ 0.00102372 $ 0.00102372 24H最低价 $ 0.00119171 $ 0.00119171 $ 0.00119171 24H最高价 24H最低价 $ 0.00102372$ 0.00102372 $ 0.00102372 24H最高价 $ 0.00119171$ 0.00119171 $ 0.00119171 历史最高 $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +15.21% 漲跌幅（7D） +11.98% 漲跌幅（7D） +11.98%

Charged Particles（IONX）当前实时价格为 $0.00118107。过去 24 小时内，IONX 的交易价格在 $ 0.00102372 至 $ 0.00119171 之间波动，市场活跃度显著。IONX 的历史最高价为 $ 2.75，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IONX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +15.21%，过去 7 天内累计变动为 +11.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Charged Particles（IONX）市场信息

市值 $ 94.32K$ 94.32K $ 94.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 118.08K$ 118.08K $ 118.08K 流通量 79.88M 79.88M 79.88M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Charged Particles 的当前市值为 $ 94.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IONX 的流通量为 79.88M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.08K。