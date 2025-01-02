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cDAI 价格 (CDAI)

USD

cDAI (CDAI) 实时价格图表

$0.02416602
$0.02416602$0.02416602
0.00%(1D)

今天 cDAI (CDAI) 的价格

今天 cDAI (CDAI) 的实时价格为 0.02416602 USD。目前其市值为 $ 28.35M USD。CDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
cDAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.56 USD
- cDAI 当天价格变化为 +0.09%
- 其循环供应量为 1.17B USD

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cDAI (CDAI) 价格表现 USD

今天内，cDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，cDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002478950
在过去60天内，cDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003678406
在过去90天内，cDAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000359371448677415

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.09%
30天$ +0.0002478950+1.03%
60天$ +0.0003678406+1.52%
90天$ +0.000359371448677415+1.51%

cDAI (CDAI) 价格分析

cDAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02406048
$ 0.02406048$ 0.02406048

$ 0.02419032
$ 0.02419032$ 0.02419032

$ 0.03159087
$ 0.03159087$ 0.03159087

+0.10%

+0.09%

+0.30%

cDAI (CDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 28.35M
$ 28.35M$ 28.35M

$ 86.56
$ 86.56$ 86.56

1.17B
1.17B 1.17B

什么是cDAI (CDAI)

Compound protocol balance token

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cDAI (CDAI) 资源

官网

大家还在问：关于 cDAI (CDAI) 的其他问题

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CDAI 兑换为当地货币

1 CDAI 兑换 AUD
A$0.038665632
1 CDAI 兑换 GBP
0.019332816
1 CDAI 兑换 EUR
0.0231993792
1 CDAI 兑换 USD
$0.02416602
1 CDAI 兑换 MYR
RM0.1080221094
1 CDAI 兑换 TRY
0.8535438264
1 CDAI 兑换 JPY
¥3.7906818972
1 CDAI 兑换 RUB
2.68242822
1 CDAI 兑换 INR
2.0719945548
1 CDAI 兑换 IDR
Rp389.7744615606
1 CDAI 兑换 PHP
1.3970376162
1 CDAI 兑换 EGP
￡E.1.2271504956
1 CDAI 兑换 BRL
R$0.1532125668
1 CDAI 兑换 CAD
C$0.0347990688
1 CDAI 兑换 BDT
2.88783939
1 CDAI 兑换 NGN
37.4085156396
1 CDAI 兑换 UAH
1.0164228012
1 CDAI 兑换 VES
Bs1.23246702
1 CDAI 兑换 PKR
Rs6.731444871
1 CDAI 兑换 KZT
12.6854688786
1 CDAI 兑换 THB
฿0.8284111656
1 CDAI 兑换 TWD
NT$0.7943370774
1 CDAI 兑换 CHF
Fr0.021749418
1 CDAI 兑换 HKD
HK$0.1877699754
1 CDAI 兑换 MAD
.د.م0.244076802