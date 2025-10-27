catty（CATTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00010445 $ 0.00010445 $ 0.00010445 24H最低价 $ 0.00010774 $ 0.00010774 $ 0.00010774 24H最高价 24H最低价 $ 0.00010445$ 0.00010445 $ 0.00010445 24H最高价 $ 0.00010774$ 0.00010774 $ 0.00010774 历史最高 $ 0.00063313$ 0.00063313 $ 0.00063313 最低价 $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -3.04% 漲跌幅（7D） +7.69% 漲跌幅（7D） +7.69%

catty（CATTY）当前实时价格为 $0.00010446。过去 24 小时内，CATTY 的交易价格在 $ 0.00010445 至 $ 0.00010774 之间波动，市场活跃度显著。CATTY 的历史最高价为 $ 0.00063313，历史最低价为 $ 0.00009142。

从短期表现来看，CATTY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.04%，过去 7 天内累计变动为 +7.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

catty（CATTY）市场信息

市值 $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,945,890.278875 999,945,890.278875 999,945,890.278875

catty 的当前市值为 $ 104.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATTY 的流通量为 999.95M，总供应量是 999945890.278875，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 104.45K。