CatFu 今日价格

CatFu (CATFU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.67%。当前 CATFU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CATFU。

CatFu 目前市值在 $ 10,294.95 排名第 #-，流通供应量为 999.83M CATFU。过去 24 小时内，CATFU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CATFU 在过去一小时内波动了 -4.75%，过去7 天内波动了 -2.60%。过去一天，总交易量达到 --。

CatFu（CATFU）市场信息

市值 $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,828,496.829772 999,828,496.829772 999,828,496.829772

CatFu 的当前市值为 $ 10.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATFU 的流通量为 999.83M，总供应量是 999828496.829772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.29K。