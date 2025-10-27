Cap USD（CUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.996538 $ 0.996538 $ 0.996538 24H最低价 $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24H最高价 24H最低价 $ 0.996538$ 0.996538 $ 0.996538 24H最高价 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 历史最高 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 最低价 $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） -0.04% 漲跌幅（7D） -0.04%

Cap USD（CUSD）当前实时价格为 $1.001。过去 24 小时内，CUSD 的交易价格在 $ 0.996538 至 $ 1.006 之间波动，市场活跃度显著。CUSD 的历史最高价为 $ 1.17，历史最低价为 $ 0.947752。

从短期表现来看，CUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 -0.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cap USD（CUSD）市场信息

市值 $ 291.85M$ 291.85M $ 291.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 291.85M$ 291.85M $ 291.85M 流通量 291.79M 291.79M 291.79M 总供应量 291,794,742.6840542 291,794,742.6840542 291,794,742.6840542

Cap USD 的当前市值为 $ 291.85M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CUSD 的流通量为 291.79M，总供应量是 291794742.6840542，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 291.85M。