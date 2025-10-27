Caliber（CAL50）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.286874 $ 0.286874 $ 0.286874 24H最低价 $ 0.287275 $ 0.287275 $ 0.287275 24H最高价 24H最低价 $ 0.286874$ 0.286874 $ 0.286874 24H最高价 $ 0.287275$ 0.287275 $ 0.287275 历史最高 $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 最低价 $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -0.48% 漲跌幅（7D） -0.48%

Caliber（CAL50）当前实时价格为 $0.287036。过去 24 小时内，CAL50 的交易价格在 $ 0.286874 至 $ 0.287275 之间波动，市场活跃度显著。CAL50 的历史最高价为 $ 0.309508，历史最低价为 $ 0.155988。

从短期表现来看，CAL50 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.08%，过去 7 天内累计变动为 -0.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Caliber（CAL50）市场信息

市值 $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Caliber 的当前市值为 $ 28.70M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAL50 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.70M。