Cakepie 价格 (CKP)

USD

Cakepie (CKP) 实时价格图表

$0.400871
$0.400871$0.400871
+0.20%(1D)

今天 Cakepie (CKP) 的价格

今天 Cakepie (CKP) 的实时价格为 0.401541 USD。目前其市值为 $ 1.58M USD。CKP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cakepie 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Cakepie 当天价格变化为 +0.82%
- 其循环供应量为 3.94M USD

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Cakepie (CKP) 价格表现 USD

今天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00325031
在过去30天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1409212154
在过去60天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3447938204
在过去90天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.157419486649203

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00325031+0.82%
30天$ -0.1409212154-35.09%
60天$ -0.3447938204-85.86%
90天$ -3.157419486649203-88.71%

Cakepie (CKP) 价格分析

Cakepie 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.390167
$ 0.390167$ 0.390167

$ 0.416567
$ 0.416567$ 0.416567

$ 108.33
$ 108.33$ 108.33

+0.32%

+0.82%

-5.59%

Cakepie (CKP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

3.94M
3.94M 3.94M

什么是Cakepie (CKP)

Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Cakepie (CKP) 资源

官网

大家还在问：关于 Cakepie (CKP) 的其他问题

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CKP 兑换为当地货币

1 CKP 兑换 VND
10,295.912781
1 CKP 兑换 AUD
A$0.61435773
1 CKP 兑换 GBP
0.29312493
1 CKP 兑换 EUR
0.34934067
1 CKP 兑换 USD
$0.401541
1 CKP 兑换 MYR
RM1.69851843
1 CKP 兑换 TRY
15.61191408
1 CKP 兑换 JPY
¥57.23966955
1 CKP 兑换 RUB
31.91046327
1 CKP 兑换 INR
34.15909287
1 CKP 兑换 IDR
Rp6,476.46683523
1 CKP 兑换 KRW
548.55319092
1 CKP 兑换 PHP
22.22127894
1 CKP 兑换 EGP
￡E.20.02886508
1 CKP 兑换 BRL
R$2.26469124
1 CKP 兑换 CAD
C$0.55011117
1 CKP 兑换 BDT
48.92375544
1 CKP 兑换 NGN
638.37791262
1 CKP 兑换 UAH
16.67198232
1 CKP 兑换 VES
Bs37.744854
1 CKP 兑换 PKR
Rs113.20243872
1 CKP 兑换 KZT
205.3882215
1 CKP 兑换 THB
฿13.04606709
1 CKP 兑换 TWD
NT$12.03418377
1 CKP 兑换 AED
د.إ1.47365547
1 CKP 兑换 CHF
Fr0.32926362
1 CKP 兑换 HKD
HK$3.14406603
1 CKP 兑换 MAD
.د.م3.69016179
1 CKP 兑换 MXN
$7.72564884