Cakepie 价格 (CKP)
今天 Cakepie (CKP) 的实时价格为 0.401541 USD。目前其市值为 $ 1.58M USD。CKP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cakepie 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Cakepie 当天价格变化为 +0.82%
- 其循环供应量为 3.94M USD
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今天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00325031。
在过去30天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1409212154。
在过去60天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3447938204。
在过去90天内，Cakepie 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.157419486649203。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00325031
|+0.82%
|30天
|$ -0.1409212154
|-35.09%
|60天
|$ -0.3447938204
|-85.86%
|90天
|$ -3.157419486649203
|-88.71%
Cakepie 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
+0.82%
-5.59%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.
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|1 CKP 兑换 VND
₫10,295.912781
|1 CKP 兑换 AUD
A$0.61435773
|1 CKP 兑换 GBP
￡0.29312493
|1 CKP 兑换 EUR
€0.34934067
|1 CKP 兑换 USD
$0.401541
|1 CKP 兑换 MYR
RM1.69851843
|1 CKP 兑换 TRY
₺15.61191408
|1 CKP 兑换 JPY
¥57.23966955
|1 CKP 兑换 RUB
₽31.91046327
|1 CKP 兑换 INR
₹34.15909287
|1 CKP 兑换 IDR
Rp6,476.46683523
|1 CKP 兑换 KRW
₩548.55319092
|1 CKP 兑换 PHP
₱22.22127894
|1 CKP 兑换 EGP
￡E.20.02886508
|1 CKP 兑换 BRL
R$2.26469124
|1 CKP 兑换 CAD
C$0.55011117
|1 CKP 兑换 BDT
৳48.92375544
|1 CKP 兑换 NGN
₦638.37791262
|1 CKP 兑换 UAH
₴16.67198232
|1 CKP 兑换 VES
Bs37.744854
|1 CKP 兑换 PKR
Rs113.20243872
|1 CKP 兑换 KZT
₸205.3882215
|1 CKP 兑换 THB
฿13.04606709
|1 CKP 兑换 TWD
NT$12.03418377
|1 CKP 兑换 AED
د.إ1.47365547
|1 CKP 兑换 CHF
Fr0.32926362
|1 CKP 兑换 HKD
HK$3.14406603
|1 CKP 兑换 MAD
.د.م3.69016179
|1 CKP 兑换 MXN
$7.72564884