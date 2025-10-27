BVM（BVM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01169169 24H最高价 $ 0.01299869 历史最高 $ 6.94 最低价 $ 0.01117383 涨跌幅（1H） +2.66% 涨跌幅（1D） +9.44% 漲跌幅（7D） +8.24%

BVM（BVM）当前实时价格为 $0.01298375。过去 24 小时内，BVM 的交易价格在 $ 0.01169169 至 $ 0.01299869 之间波动，市场活跃度显著。BVM 的历史最高价为 $ 6.94，历史最低价为 $ 0.01117383。

从短期表现来看，BVM 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.66%，过去 24 小时内变动为 +9.44%，过去 7 天内累计变动为 +8.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BVM（BVM）市场信息

市值 $ 322.24K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.30M 流通量 24.82M 总供应量 99,741,589.87

BVM 的当前市值为 $ 322.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BVM 的流通量为 24.82M，总供应量是 99741589.87，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.30M。