Buy Button 今日价格

Buy Button (BUY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 BUY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUY。

Buy Button 目前市值在 $ 843,396 排名第 #-，流通供应量为 918.84M BUY。过去 24 小时内，BUY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00261233，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUY 在过去一小时内波动了 +3.62%，过去7 天内波动了 -38.34%。过去一天，总交易量达到 $ 210.76K。

Buy Button（BUY）市场信息

市值 $ 843.40K$ 843.40K $ 843.40K 成交量（24H） $ 210.76K$ 210.76K $ 210.76K 完全稀释市值 $ 843.40K$ 843.40K $ 843.40K 流通量 918.84M 918.84M 918.84M 总供应量 918,009,097.6802381 918,009,097.6802381 918,009,097.6802381

Buy Button 的当前市值为 $ 843.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 210.76K。BUY 的流通量为 918.84M，总供应量是 918009097.6802381，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 843.40K。