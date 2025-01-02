BTU Protocol 价格 (BTU)

USD

BTU Protocol (BTU) 实时价格图表

$0.318129
$0.318129$0.318129
+0.10%(1D)

今天 BTU Protocol (BTU) 的价格

今天 BTU Protocol (BTU) 的实时价格为 0.318129 USD。目前其市值为 $ 25.45M USD。BTU 兑换 USD 的价格为实时更新。
BTU Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.18 USD
- BTU Protocol 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 80.00M USD

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BTU Protocol (BTU) 价格表现 USD

今天内，BTU Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BTU Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0320504469
在过去60天内，BTU Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1037517925
在过去90天内，BTU Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0880843242439801

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.02%
30天$ -0.0320504469-10.07%
60天$ +0.1037517925+32.61%
90天$ +0.0880843242439801+38.29%

BTU Protocol (BTU) 价格分析

BTU Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.317152
$ 0.317152$ 0.317152

$ 0.320518
$ 0.320518$ 0.320518

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

--

+0.02%

-1.26%

BTU Protocol (BTU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 25.45M
$ 25.45M$ 25.45M

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

80.00M
80.00M 80.00M

什么是BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

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BTU Protocol (BTU) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BTU Protocol (BTU) 的其他问题

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BTU 兑换为当地货币

1 BTU 兑换 AUD
A$0.5090064
1 BTU 兑换 GBP
0.2545032
1 BTU 兑换 EUR
0.30540384
1 BTU 兑换 USD
$0.318129
1 BTU 兑换 MYR
RM1.42203663
1 BTU 兑换 TRY
11.23313499
1 BTU 兑换 JPY
¥49.87626462
1 BTU 兑换 RUB
34.99100871
1 BTU 兑换 INR
27.28274304
1 BTU 兑换 IDR
Rp5,131.11218487
1 BTU 兑换 PHP
18.39103749
1 BTU 兑换 EGP
￡E.16.14504675
1 BTU 兑换 BRL
R$2.01693786
1 BTU 兑换 CAD
C$0.45810576
1 BTU 兑换 BDT
38.0164155
1 BTU 兑换 NGN
492.45732942
1 BTU 兑换 UAH
13.38050574
1 BTU 兑换 VES
Bs16.224579
1 BTU 兑换 PKR
Rs88.61483295
1 BTU 兑换 KZT
166.99545597
1 BTU 兑换 THB
฿10.90546212
1 BTU 兑换 TWD
NT$10.45690023
1 BTU 兑换 CHF
Fr0.2863161
1 BTU 兑换 HKD
HK$2.47186233
1 BTU 兑换 MAD
.د.م3.2131029