BRIAH（BRIAH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00361951 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +2.93% 涨跌幅（1D） +21.82% 漲跌幅（7D） +6.45%

BRIAH（BRIAH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BRIAH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BRIAH 的历史最高价为 $ 0.00361951，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BRIAH 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.93%，过去 24 小时内变动为 +21.82%，过去 7 天内累计变动为 +6.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BRIAH（BRIAH）市场信息

市值 $ 193.02K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 193.02K 流通量 996.97M 总供应量 996,966,560.285

BRIAH 的当前市值为 $ 193.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRIAH 的流通量为 996.97M，总供应量是 996966560.285，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193.02K。