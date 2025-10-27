Brain（SN90）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.71967 24H最高价 $ 0.786549 历史最高 $ 0.952517 最低价 $ 0.316266 涨跌幅（1H） +0.55% 涨跌幅（1D） +2.40% 漲跌幅（7D） -0.21%

Brain（SN90）当前实时价格为 $0.755878。过去 24 小时内，SN90 的交易价格在 $ 0.71967 至 $ 0.786549 之间波动，市场活跃度显著。SN90 的历史最高价为 $ 0.952517，历史最低价为 $ 0.316266。

从短期表现来看，SN90 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 +2.40%，过去 7 天内累计变动为 -0.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Brain（SN90）市场信息

市值 $ 415.91K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 415.91K 流通量 549.68K 总供应量 549,680.0

Brain 的当前市值为 $ 415.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN90 的流通量为 549.68K，总供应量是 549680.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 415.91K。