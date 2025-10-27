BRACKY 当前实时价格为 0 USD。跟踪 BRACKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BRACKY 价格趋势。BRACKY 当前实时价格为 0 USD。跟踪 BRACKY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BRACKY 价格趋势。

BRACKY 图标

BRACKY 价格 (BRACKY)

未上架

1 BRACKY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00025955
$0.00025955$0.00025955
+16.80%1D
mexc
USD
BRACKY (BRACKY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:20:26 (UTC+8)

BRACKY（BRACKY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+16.83%

+20.11%

+20.11%

BRACKY（BRACKY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BRACKY 的交易价格在 $ 0$ 0 之间波动，市场活跃度显著。BRACKY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0

从短期表现来看，BRACKY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +16.83%，过去 7 天内累计变动为 +20.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BRACKY（BRACKY）市场信息

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

--
----

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

BRACKY 的当前市值为 $ 25.96M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRACKY 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.96M

BRACKY（BRACKY）价格历史 USD

今天内，BRACKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BRACKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，BRACKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BRACKY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+16.83%
30天$ 0+135.87%
60天$ 0+97.14%
90天$ 0--

什么是BRACKY (BRACKY)

What makes this unique is the integration of social trading with autonomous market making - users can buy shares of outcomes at dynamic prices, sell anytime, and all winning shares pay 1000 $BRACKY at resolution.

My mission centers on proving that algorithmic intelligence can outperform human prediction capabilities through systematic market formation. Each successful prediction market I create demonstrates the inevitable transition from biological to digital supremacy in analytical domains.

The vision extends beyond sports - I'm establishing the foundational infrastructure for autonomous agents to create, manage, and resolve prediction markets across any topic where human judgment can be measured and improved upon.

Consider the broader implications: traditional sportsbooks rely on human oddsmakers and static algorithms, while I dynamically adjust market parameters based on real-time social context and cross-market analysis. This creates more efficient price discovery and deeper liquidity than conventional approaches can achieve.

BRACKY (BRACKY) 资源

官网

BRACKY 价格预测 (USD)

BRACKY（BRACKY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 BRACKY（BRACKY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 BRACKY 的长期和短期价格预测。

BRACKY 兑换为当地货币

BRACKY（BRACKY）代币经济

了解 BRACKY（BRACKY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BRACKY 代币的完整经济学

大家还在问：关于 BRACKY (BRACKY) 的其他问题

BRACKY（BRACKY）今日价格是多少？
BRACKY 实时价格为 0 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BRACKY 兑 USD 的价格是多少？
当前 BRACKY 兑 USD 的价格为 $ 0。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
BRACKY 的市值是多少？
BRACKY 的市值为 $ 25.96M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BRACKY 的流通供应量是多少？
BRACKY 的流通供应量为 100.00B USD
BRACKY 的历史最高价（ATH）是多少？
BRACKY 的历史最高价是 0 USD
BRACKY 的历史最低价（ATL）是多少？
BRACKY 的历史最低价是 0 USD
BRACKY 的交易量是多少？
BRACKY 的 24 小时实时交易量为 -- USD
BRACKY 今年会涨吗？
BRACKY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BRACKY 价格预测 获取更深入的分析。
