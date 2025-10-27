BORNE（BORNE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0121949 $ 0.0121949 $ 0.0121949 24H最低价 $ 0.01358992 $ 0.01358992 $ 0.01358992 24H最高价 24H最低价 $ 0.0121949$ 0.0121949 $ 0.0121949 24H最高价 $ 0.01358992$ 0.01358992 $ 0.01358992 历史最高 $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 最低价 $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 涨跌幅（1H） -0.72% 涨跌幅（1D） +8.44% 漲跌幅（7D） +57.05% 漲跌幅（7D） +57.05%

BORNE（BORNE）当前实时价格为 $0.01324605。过去 24 小时内，BORNE 的交易价格在 $ 0.0121949 至 $ 0.01358992 之间波动，市场活跃度显著。BORNE 的历史最高价为 $ 0.04767635，历史最低价为 $ 0.00765551。

从短期表现来看，BORNE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.72%，过去 24 小时内变动为 +8.44%，过去 7 天内累计变动为 +57.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BORNE（BORNE）市场信息

市值 $ 346.46K$ 346.46K $ 346.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 流通量 26.11M 26.11M 26.11M 总供应量 172,290,948.469498 172,290,948.469498 172,290,948.469498

BORNE 的当前市值为 $ 346.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BORNE 的流通量为 26.11M，总供应量是 172290948.469498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.29M。