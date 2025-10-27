BOB（BITCOIN BOB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +33.20% 漲跌幅（7D） +40.86% 漲跌幅（7D） +40.86%

BOB（BITCOIN BOB）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BITCOIN BOB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BITCOIN BOB 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BITCOIN BOB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +33.20%，过去 7 天内累计变动为 +40.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BOB（BITCOIN BOB）市场信息

市值 $ 641.51K$ 641.51K $ 641.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 641.51K$ 641.51K $ 641.51K 流通量 21.00T 21.00T 21.00T 总供应量 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

BOB 的当前市值为 $ 641.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BITCOIN BOB 的流通量为 21.00T，总供应量是 21000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 641.51K。