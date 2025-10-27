Bitrecs（SN122）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.618317 $ 0.618317 $ 0.618317 24H最低价 $ 0.71088 $ 0.71088 $ 0.71088 24H最高价 24H最低价 $ 0.618317$ 0.618317 $ 0.618317 24H最高价 $ 0.71088$ 0.71088 $ 0.71088 历史最高 $ 0.803673$ 0.803673 $ 0.803673 最低价 $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 涨跌幅（1H） +2.64% 涨跌幅（1D） +4.14% 漲跌幅（7D） -10.94% 漲跌幅（7D） -10.94%

Bitrecs（SN122）当前实时价格为 $0.667612。过去 24 小时内，SN122 的交易价格在 $ 0.618317 至 $ 0.71088 之间波动，市场活跃度显著。SN122 的历史最高价为 $ 0.803673，历史最低价为 $ 0.337554。

从短期表现来看，SN122 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.64%，过去 24 小时内变动为 +4.14%，过去 7 天内累计变动为 -10.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitrecs（SN122）市场信息

市值 $ 182.23K$ 182.23K $ 182.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M 流通量 276.05K 276.05K 276.05K 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Bitrecs 的当前市值为 $ 182.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN122 的流通量为 276.05K，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.86M。