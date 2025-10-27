Bitecoin（BITE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.051432 最低价 $ 0.00021189 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.90%

Bitecoin（BITE）当前实时价格为 $0.00022373。过去 24 小时内，BITE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BITE 的历史最高价为 $ 0.051432，历史最低价为 $ 0.00021189。

从短期表现来看，BITE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitecoin（BITE）市场信息

市值 $ 94.12K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 94.12K 流通量 420.69M 总供应量 420,690,000.0

Bitecoin 的当前市值为 $ 94.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BITE 的流通量为 420.69M，总供应量是 420690000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 94.12K。