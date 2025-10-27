BirbStrategy（BIRBSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00198152 24H最高价 $ 0.00213352 历史最高 $ 0.01847473 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +6.79% 漲跌幅（7D） -16.54%

BirbStrategy（BIRBSTR）当前实时价格为 $0.00212995。过去 24 小时内，BIRBSTR 的交易价格在 $ 0.00198152 至 $ 0.00213352 之间波动，市场活跃度显著。BIRBSTR 的历史最高价为 $ 0.01847473，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BIRBSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +6.79%，过去 7 天内累计变动为 -16.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BirbStrategy（BIRBSTR）市场信息

市值 $ 2.03M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.03M 流通量 950.94M 总供应量 950,939,373.2147429

BirbStrategy 的当前市值为 $ 2.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BIRBSTR 的流通量为 950.94M，总供应量是 950939373.2147429，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.03M。