BiohackerDAO 价格 (BIOHACK)
今天 BiohackerDAO (BIOHACK) 的实时价格为 3.99 USD。目前其市值为 $ 722.08K USD。BIOHACK 兑换 USD 的价格为实时更新。
BiohackerDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.15K USD
- BiohackerDAO 当天价格变化为 +38.41%
- 其循环供应量为 180.93K USD
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今天内，BiohackerDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.11。
在过去30天内，BiohackerDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，BiohackerDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BiohackerDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.11
|+38.41%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BiohackerDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.88%
+38.41%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
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|1 BIOHACK 兑换 AUD
A$6.4239
|1 BIOHACK 兑换 GBP
￡3.2718
|1 BIOHACK 兑换 EUR
€3.8703
|1 BIOHACK 兑换 USD
$3.99
|1 BIOHACK 兑换 MYR
RM17.955
|1 BIOHACK 兑换 TRY
₺141.3657
|1 BIOHACK 兑换 JPY
¥623.5173
|1 BIOHACK 兑换 RUB
₽408.8154
|1 BIOHACK 兑换 INR
₹345.4542
|1 BIOHACK 兑换 IDR
Rp65,409.8256
|1 BIOHACK 兑换 PHP
₱233.6145
|1 BIOHACK 兑换 EGP
￡E.200.3778
|1 BIOHACK 兑换 BRL
R$24.339
|1 BIOHACK 兑换 CAD
C$5.7456
|1 BIOHACK 兑换 BDT
৳484.785
|1 BIOHACK 兑换 NGN
₦6,214.9437
|1 BIOHACK 兑换 UAH
₴168.0189
|1 BIOHACK 兑换 VES
Bs215.46
|1 BIOHACK 兑换 PKR
Rs1,112.3322
|1 BIOHACK 兑换 KZT
₸2,117.8122
|1 BIOHACK 兑换 THB
฿137.7747
|1 BIOHACK 兑换 TWD
NT$131.2311
|1 BIOHACK 兑换 CHF
Fr3.6309
|1 BIOHACK 兑换 HKD
HK$31.0422
|1 BIOHACK 兑换 MAD
.د.م40.0596