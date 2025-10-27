Beta Trader（BETA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001573 $ 0.00001573 $ 0.00001573 24H最低价 $ 0.00001659 $ 0.00001659 $ 0.00001659 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001573$ 0.00001573 $ 0.00001573 24H最高价 $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 历史最高 $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 最低价 $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） +4.40% 漲跌幅（7D） +3.56% 漲跌幅（7D） +3.56%

Beta Trader（BETA）当前实时价格为 $0.00001648。过去 24 小时内，BETA 的交易价格在 $ 0.00001573 至 $ 0.00001659 之间波动，市场活跃度显著。BETA 的历史最高价为 $ 0.00442072，历史最低价为 $ 0.00001071。

从短期表现来看，BETA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +4.40%，过去 7 天内累计变动为 +3.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Beta Trader（BETA）市场信息

市值 $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K 流通量 998.65M 998.65M 998.65M 总供应量 998,649,268.508853 998,649,268.508853 998,649,268.508853

Beta Trader 的当前市值为 $ 16.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BETA 的流通量为 998.65M，总供应量是 998649268.508853，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.45K。