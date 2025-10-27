BeraFi（BERAFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00002804 24H最高价 $ 0.00002975 历史最高 $ 0.00315972 最低价 $ 0.00001913 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +5.00% 漲跌幅（7D） +5.19%

BeraFi（BERAFI）当前实时价格为 $0.00002944。过去 24 小时内，BERAFI 的交易价格在 $ 0.00002804 至 $ 0.00002975 之间波动，市场活跃度显著。BERAFI 的历史最高价为 $ 0.00315972，历史最低价为 $ 0.00001913。

从短期表现来看，BERAFI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +5.00%，过去 7 天内累计变动为 +5.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BeraFi（BERAFI）市场信息

市值 $ 5.24K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 23.56K 流通量 178.06M 总供应量 800,000,000.0

BeraFi 的当前市值为 $ 5.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BERAFI 的流通量为 178.06M，总供应量是 800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.56K。