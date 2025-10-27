BEARY（BEARY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.45% 涨跌幅（1D） -13.04% 漲跌幅（7D） -27.65% 漲跌幅（7D） -27.65%

BEARY（BEARY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BEARY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BEARY 的历史最高价为 $ 0.00268921，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BEARY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.45%，过去 24 小时内变动为 -13.04%，过去 7 天内累计变动为 -27.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BEARY（BEARY）市场信息

市值 $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.40K$ 15.40K $ 15.40K 流通量 989.71M 989.71M 989.71M 总供应量 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

BEARY 的当前市值为 $ 15.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BEARY 的流通量为 989.71M，总供应量是 989710456.9532083，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.40K。