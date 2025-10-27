BASEDD House（BASEDD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00118506 $ 0.00118506 $ 0.00118506 24H最低价 $ 0.00123987 $ 0.00123987 $ 0.00123987 24H最高价 24H最低价 $ 0.00118506$ 0.00118506 $ 0.00118506 24H最高价 $ 0.00123987$ 0.00123987 $ 0.00123987 历史最高 $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.74% 涨跌幅（1D） +0.48% 漲跌幅（7D） -9.76% 漲跌幅（7D） -9.76%

BASEDD House（BASEDD）当前实时价格为 $0.00122088。过去 24 小时内，BASEDD 的交易价格在 $ 0.00118506 至 $ 0.00123987 之间波动，市场活跃度显著。BASEDD 的历史最高价为 $ 0.00924382，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BASEDD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 +0.48%，过去 7 天内累计变动为 -9.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BASEDD House（BASEDD）市场信息

市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,878,915.409282 999,878,915.409282 999,878,915.409282

BASEDD House 的当前市值为 $ 1.22M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BASEDD 的流通量为 999.88M，总供应量是 999878915.409282，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.22M。