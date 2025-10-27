Based Coin（BASED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） +7.94% 漲跌幅（7D） +4.98% 漲跌幅（7D） +4.98%

Based Coin（BASED）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BASED 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BASED 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BASED 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 +7.94%，过去 7 天内累计变动为 +4.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Based Coin（BASED）市场信息

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 流通量 57.28B 57.28B 57.28B 总供应量 62,325,652,331.26195 62,325,652,331.26195 62,325,652,331.26195

Based Coin 的当前市值为 $ 1.31M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BASED 的流通量为 57.28B，总供应量是 62325652331.26195，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.43M。