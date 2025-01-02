Balanced 价格 (BALN)
今天 Balanced (BALN) 的实时价格为 0.239218 USD。目前其市值为 $ 6.26M USD。BALN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Balanced 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.82K USD
- Balanced 当天价格变化为 +6.82%
- 其循环供应量为 26.17M USD
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今天内，Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01526545。
在过去30天内，Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0548965599。
在过去60天内，Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0346362546。
在过去90天内，Balanced 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0834425740225401。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01526545
|+6.82%
|30天
|$ -0.0548965599
|-22.94%
|60天
|$ -0.0346362546
|-14.47%
|90天
|$ -0.0834425740225401
|-25.86%
Balanced 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.27%
+6.82%
+19.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.
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|1 BALN 兑换 AUD
A$0.3827488
|1 BALN 兑换 GBP
￡0.1913744
|1 BALN 兑换 EUR
€0.22964928
|1 BALN 兑换 USD
$0.239218
|1 BALN 兑换 MYR
RM1.06930446
|1 BALN 兑换 TRY
₺8.44678758
|1 BALN 兑换 JPY
¥37.51177458
|1 BALN 兑换 RUB
₽26.31158782
|1 BALN 兑换 INR
₹20.5129435
|1 BALN 兑换 IDR
Rp3,858.35429854
|1 BALN 兑换 PHP
₱13.8507222
|1 BALN 兑换 EGP
￡E.12.14749004
|1 BALN 兑换 BRL
R$1.51664212
|1 BALN 兑换 CAD
C$0.34447392
|1 BALN 兑换 BDT
৳28.586551
|1 BALN 兑换 NGN
₦370.30467964
|1 BALN 兑换 UAH
₴10.06150908
|1 BALN 兑换 VES
Bs12.200118
|1 BALN 兑换 PKR
Rs66.6341739
|1 BALN 兑换 KZT
₸125.57270474
|1 BALN 兑换 THB
฿8.1932165
|1 BALN 兑换 TWD
NT$7.86309566
|1 BALN 兑换 CHF
Fr0.2152962
|1 BALN 兑换 HKD
HK$1.85872386
|1 BALN 兑换 MAD
.د.م2.4161018