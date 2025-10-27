Backroom（ROOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00569975 24H最高价 $ 0.00800141 历史最高 $ 0.02455824 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.56% 涨跌幅（1D） +13.67% 漲跌幅（7D） +317.12%

Backroom（ROOM）当前实时价格为 $0.00783598。过去 24 小时内，ROOM 的交易价格在 $ 0.00569975 至 $ 0.00800141 之间波动，市场活跃度显著。ROOM 的历史最高价为 $ 0.02455824，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ROOM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.56%，过去 24 小时内变动为 +13.67%，过去 7 天内累计变动为 +317.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Backroom（ROOM）市场信息

市值 $ 5.99M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.84M 流通量 764.00M 总供应量 1,000,000,000.0

Backroom 的当前市值为 $ 5.99M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROOM 的流通量为 764.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.84M。