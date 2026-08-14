AXOL 今日价格

AXOL (AXOL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.21%。当前 AXOL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AXOL。

AXOL 目前市值在 $ 382,746 排名第 #-，流通供应量为 1.00B AXOL。过去 24 小时内，AXOL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.079047，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AXOL 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 -28.38%。过去一天，总交易量达到 $ 1.25K。

AXOL（AXOL）市场信息

市值 $ 382.75K$ 382.75K $ 382.75K 成交量（24H） $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K 完全稀释市值 $ 382.75K$ 382.75K $ 382.75K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AXOL 的当前市值为 $ 382.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.25K。AXOL 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.75K。