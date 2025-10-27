Avo（AVO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01276547 $ 0.01276547 $ 0.01276547 24H最低价 $ 0.01484785 $ 0.01484785 $ 0.01484785 24H最高价 24H最低价 $ 0.01276547$ 0.01276547 $ 0.01276547 24H最高价 $ 0.01484785$ 0.01484785 $ 0.01484785 历史最高 $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.45% 涨跌幅（1D） +14.18% 漲跌幅（7D） -4.55% 漲跌幅（7D） -4.55%

Avo（AVO）当前实时价格为 $0.01471654。过去 24 小时内，AVO 的交易价格在 $ 0.01276547 至 $ 0.01484785 之间波动，市场活跃度显著。AVO 的历史最高价为 $ 0.02710749，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AVO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.45%，过去 24 小时内变动为 +14.18%，过去 7 天内累计变动为 -4.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Avo（AVO）市场信息

市值 $ 14.72M$ 14.72M $ 14.72M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.72M$ 14.72M $ 14.72M 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,969,427.965676 999,969,427.965676 999,969,427.965676

Avo 的当前市值为 $ 14.72M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AVO 的流通量为 999.97M，总供应量是 999969427.965676，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.72M。