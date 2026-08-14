Athledium 今日价格

Athledium (AEM) 今日实时价格为 $ 0.01542717，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 AEM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01542717 每 AEM。

Athledium 目前市值在 $ 46,510 排名第 #-，流通供应量为 3.00M AEM。过去 24 小时内，AEM 的交易价格在 $ 0.01529701（低点）和 $ 0.01551752（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01568749，而历史最低价为 $ 0.01299746。

短期表现方面，AEM 在过去一小时内波动了 -0.38%，过去7 天内波动了 +12.69%。过去一天，总交易量达到 $ 587.25K。

Athledium（AEM）市场信息

市值 $ 46.51K$ 46.51K $ 46.51K 成交量（24H） $ 587.25K$ 587.25K $ 587.25K 完全稀释市值 $ 15.50M$ 15.50M $ 15.50M 流通量 3.00M 3.00M 3.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Athledium 的当前市值为 $ 46.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 587.25K。AEM 的流通量为 3.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.50M。