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Athene Network 价格 (ATN)

USD

Athene Network (ATN) 实时价格图表

$0.16689
$0.16689$0.16689
+0.30%(1D)

今天 Athene Network (ATN) 的价格

今天 Athene Network (ATN) 的实时价格为 0.166829 USD。目前其市值为 $ 754.70K USD。ATN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Athene Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 78.09K USD
- Athene Network 当天价格变化为 +0.36%
- 其循环供应量为 4.52M USD

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Athene Network (ATN) 价格表现 USD

今天内，Athene Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00060336
在过去30天内，Athene Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Athene Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Athene Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00060336+0.36%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Athene Network (ATN) 价格分析

Athene Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.15688
$ 0.15688$ 0.15688

$ 0.174015
$ 0.174015$ 0.174015

$ 0.185002
$ 0.185002$ 0.185002

-0.66%

+0.36%

+85.65%

Athene Network (ATN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 754.70K
$ 754.70K$ 754.70K

$ 78.09K
$ 78.09K$ 78.09K

4.52M
4.52M 4.52M

什么是Athene Network (ATN)

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Athene Network (ATN) 资源

官网

大家还在问：关于 Athene Network (ATN) 的其他问题

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ATN 兑换为当地货币

1 ATN 兑换 AUD
A$0.26358982
1 ATN 兑换 GBP
0.12845833
1 ATN 兑换 EUR
0.15348268
1 ATN 兑换 USD
$0.166829
1 ATN 兑换 MYR
RM0.73571589
1 ATN 兑换 TRY
6.08258534
1 ATN 兑换 JPY
¥24.70070174
1 ATN 兑换 RUB
14.85111758
1 ATN 兑换 INR
14.53747906
1 ATN 兑换 IDR
Rp2,734.90120176
1 ATN 兑换 PHP
9.5426188
1 ATN 兑换 EGP
￡E.8.45155714
1 ATN 兑换 BRL
R$0.96427162
1 ATN 兑换 CAD
C$0.23856547
1 ATN 兑换 BDT
20.29141127
1 ATN 兑换 NGN
252.77095935
1 ATN 兑换 UAH
6.88336454
1 ATN 兑换 VES
Bs10.677056
1 ATN 兑换 PKR
Rs46.76884186
1 ATN 兑换 KZT
81.93806335
1 ATN 兑换 THB
฿5.63214704
1 ATN 兑换 TWD
NT$5.47866436
1 ATN 兑换 CHF
Fr0.14680952
1 ATN 兑换 HKD
HK$1.29626133
1 ATN 兑换 MAD
.د.م1.62324617
1 ATN 兑换 MXN
$3.3866287