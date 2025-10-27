ASSDAQ（ASSDAQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00133818 $ 0.00133818 $ 0.00133818 24H最低价 $ 0.00178201 $ 0.00178201 $ 0.00178201 24H最高价 24H最低价 $ 0.00133818$ 0.00133818 $ 0.00133818 24H最高价 $ 0.00178201$ 0.00178201 $ 0.00178201 历史最高 $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.85% 涨跌幅（1D） +29.02% 漲跌幅（7D） +76.00% 漲跌幅（7D） +76.00%

ASSDAQ（ASSDAQ）当前实时价格为 $0.00173389。过去 24 小时内，ASSDAQ 的交易价格在 $ 0.00133818 至 $ 0.00178201 之间波动，市场活跃度显著。ASSDAQ 的历史最高价为 $ 0.01013732，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ASSDAQ 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.85%，过去 24 小时内变动为 +29.02%，过去 7 天内累计变动为 +76.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ASSDAQ（ASSDAQ）市场信息

市值 $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,941,202.525301 999,941,202.525301 999,941,202.525301

ASSDAQ 的当前市值为 $ 1.74M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASSDAQ 的流通量为 999.94M，总供应量是 999941202.525301，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.74M。