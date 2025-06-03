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Ample 价格 (AMPD)

USD

Ample (AMPD) 实时价格图表

$0.0005859
$0.0005859$0.0005859
-3.20%(1D)

今天 Ample (AMPD) 的价格

今天 Ample (AMPD) 的实时价格为 0.0005859 USD。目前其市值为 $ 555.69K USD。AMPD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ample 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Ample 当天价格变化为 -3.24%
- 其循环供应量为 947.73M USD

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Ample (AMPD) 价格表现 USD

今天内，Ample 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Ample 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Ample 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Ample 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-3.24%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Ample (AMPD) 价格分析

Ample 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00057915
$ 0.00057915$ 0.00057915

$ 0.0006628
$ 0.0006628$ 0.0006628

$ 0.0009777
$ 0.0009777$ 0.0009777

+0.44%

-3.24%

-34.40%

Ample (AMPD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 555.69K
$ 555.69K$ 555.69K

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947.73M
947.73M 947.73M

什么是Ample (AMPD)

Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.

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Ample (AMPD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ample (AMPD) 的其他问题

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AMPD 兑换为当地货币

1 AMPD 兑换 VND
15.4179585
1 AMPD 兑换 AUD
A$0.000902286
1 AMPD 兑换 GBP
0.000433566
1 AMPD 兑换 EUR
0.000509733
1 AMPD 兑换 USD
$0.0005859
1 AMPD 兑换 MYR
RM0.002484216
1 AMPD 兑换 TRY
0.022937985
1 AMPD 兑换 JPY
¥0.083865726
1 AMPD 兑换 RUB
0.046209933
1 AMPD 兑换 INR
0.050164758
1 AMPD 兑换 IDR
Rp9.604916496
1 AMPD 兑换 KRW
0.807024519
1 AMPD 兑换 PHP
0.032628771
1 AMPD 兑换 EGP
￡E.0.029095794
1 AMPD 兑换 BRL
R$0.003322053
1 AMPD 兑换 CAD
C$0.000802683
1 AMPD 兑换 BDT
0.071620416
1 AMPD 兑换 NGN
0.927051993
1 AMPD 兑换 UAH
0.024344145
1 AMPD 兑换 VES
Bs0.0562464
1 AMPD 兑换 PKR
Rs0.164807811
1 AMPD 兑换 KZT
0.300150711
1 AMPD 兑换 THB
฿0.019088622
1 AMPD 兑换 TWD
NT$0.017582859
1 AMPD 兑换 AED
د.إ0.002150253
1 AMPD 兑换 CHF
Fr0.000480438
1 AMPD 兑换 HKD
HK$0.004593456
1 AMPD 兑换 MAD
.د.م0.005384421
1 AMPD 兑换 MXN
$0.011272716