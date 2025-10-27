Altered State Machine（ASTO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00431614 $ 0.00431614 $ 0.00431614 24H最低价 $ 0.00439416 $ 0.00439416 $ 0.00439416 24H最高价 24H最低价 $ 0.00431614$ 0.00431614 $ 0.00431614 24H最高价 $ 0.00439416$ 0.00439416 $ 0.00439416 历史最高 $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 最低价 $ 0.00414492$ 0.00414492 $ 0.00414492 涨跌幅（1H） +0.67% 涨跌幅（1D） +0.63% 漲跌幅（7D） +4.08% 漲跌幅（7D） +4.08%

Altered State Machine（ASTO）当前实时价格为 $0.00437446。过去 24 小时内，ASTO 的交易价格在 $ 0.00431614 至 $ 0.00439416 之间波动，市场活跃度显著。ASTO 的历史最高价为 $ 0.890471，历史最低价为 $ 0.00414492。

从短期表现来看，ASTO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.67%，过去 24 小时内变动为 +0.63%，过去 7 天内累计变动为 +4.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Altered State Machine（ASTO）市场信息

市值 $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.43M$ 10.43M $ 10.43M 流通量 821.19M 821.19M 821.19M 总供应量 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

Altered State Machine 的当前市值为 $ 3.59M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASTO 的流通量为 821.19M，总供应量是 2384000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.43M。