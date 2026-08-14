ALTDeer 今日价格

ALTDeer (ALT) 今日实时价格为 $ 0.00912474，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 ALT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00912474 每 ALT。

ALTDeer 目前市值在 $ 4,747,037 排名第 #-，流通供应量为 520.20M ALT。过去 24 小时内，ALT 的交易价格在 $ 0.00912024（低点）和 $ 0.00927267（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.239875，而历史最低价为 $ 0.00385453。

短期表现方面，ALT 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -1.55%。过去一天，总交易量达到 $ 20.20。

ALTDeer（ALT）市场信息

市值 $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M 成交量（24H） $ 20.20$ 20.20 $ 20.20 完全稀释市值 $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M 流通量 520.20M 520.20M 520.20M 总供应量 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

ALTDeer 的当前市值为 $ 4.75M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.20。ALT 的流通量为 520.20M，总供应量是 521000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.75M。