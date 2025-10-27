Ainara（AINARA）价格信息 (USD)

Ainara（AINARA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AINARA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AINARA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AINARA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.69%，过去 24 小时内变动为 +7.22%，过去 7 天内累计变动为 +11.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ainara（AINARA）市场信息

市值 $ 128.89K$ 128.89K $ 128.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 128.89K$ 128.89K $ 128.89K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,885,021.710606 999,885,021.710606 999,885,021.710606

Ainara 的当前市值为 $ 128.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AINARA 的流通量为 999.89M，总供应量是 999885021.710606，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 128.89K。