AI Dev Agent（AIDEV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00130497 $ 0.00130497 $ 0.00130497 24H最低价 $ 0.00151205 $ 0.00151205 $ 0.00151205 24H最高价 24H最低价 $ 0.00130497$ 0.00130497 $ 0.00130497 24H最高价 $ 0.00151205$ 0.00151205 $ 0.00151205 历史最高 $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +8.68% 涨跌幅（1D） -6.19% 漲跌幅（7D） -3.98% 漲跌幅（7D） -3.98%

AI Dev Agent（AIDEV）当前实时价格为 $0.00141835。过去 24 小时内，AIDEV 的交易价格在 $ 0.00130497 至 $ 0.00151205 之间波动，市场活跃度显著。AIDEV 的历史最高价为 $ 0.00782371，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AIDEV 在过去 1 小时内的价格变动为 +8.68%，过去 24 小时内变动为 -6.19%，过去 7 天内累计变动为 -3.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AI Dev Agent（AIDEV）市场信息

市值 $ 110.18K$ 110.18K $ 110.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 567.34K$ 567.34K $ 567.34K 流通量 77.68M 77.68M 77.68M 总供应量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

AI Dev Agent 的当前市值为 $ 110.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIDEV 的流通量为 77.68M，总供应量是 400000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 567.34K。